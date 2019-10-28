اليابان تقول إنها لاحظت تغييرا في موقف كوريا من قضية العمل القسري

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن طوكيو لاحظت بعض التغييرات في استجابة حكومة كوريا الجنوبية لقضية التعويض عن العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أدلى "سوغا" بهذه التصريحات خلال منتدى مفتوح كرر فيه موقف طوكيو من أن قرارات المحكمة في كوريا الجنوبية في العام الماضي بشأن قضية العمل القسري هي السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين البلدين.كما أشار "سوغا" إلى أن هناك زخما يجري إنشاؤه حاليا في كوريا الجنوبية حول ضرورة القيام بشيء ما للوصول إلى حل وسط بين البلدين في هذا الشأن.وكرر "سوغا" أيضا دعوات طوكيو للهيئات القضائية في كوريا الجنوبية بالالتزام بمعاهدة 1965 لتطبيع العلاقات بين البلدين. ويذكر أن اليابان تدعي أن هذه المعاهدة قد حلت جميع القضايا ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية، بما في ذلك المطالبات الفردية المتعلقة بالعمل القسري.