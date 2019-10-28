كو جين يونغ تحصل على جائزة لاعبة العام في إل بي جي إيه

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حصلت اللاعبة الكورية الجنوبية "كو جين يونغ"، التي تعد من أبرز لاعبات الغولف في العالم، على جائزة اتحاد لاعبات الغولف المحترفات، "إل بي جي إي"، لهذا العام، للمرة الأولى في حياتها المهنية.وأعلن "إل بي جي إيه" أمس الأحد عن فوز "كو" بجائزة "رولكس بلاير أوف ذا يير" لعام 2019، موضحا أنها حصلت على الجائزة بغض النظر عن نتائج المنافسات الثلاث المتبقية في موسم 2019.وقد حصلت "كو" حتى الآن على 241 نقطة لتتقدم على مواطنتها" لي جونغ أون" بـ118 نقطة، وهو ما يعني أنه لا يمكن لـ"لي" أن تتغلب على "كو" حتى لو فازت في جميع المنافسات الثلاث المتبقية.وبذلك أصبحت "كو" اللاعبة الكورية الرابعة التي تحصل على جائزة أفضل لاعب فردي ضمن منافسات "إل بي جي إيه"، وذلك بعد اختتام بطولة "بي إم دبليو" الافتتاحية للسيدات أمس في مدينة "بوسان" الكورية.