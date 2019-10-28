تنصيب تمثال يرمز لضحايا الاسترقاق الجنسي بالقرب من واشنطن

Photo : YONHAP News

تم تنصيب تمثال يكرم الضحايا الكوريات للاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب، على أرض ذات ملكية خاصة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.وتم الكشف عن التمثال البرونزي الذي يصور فتاة شابة، في حفل أقيم يوم أمس الأحد من قبل مجموعة أمريكية كورية في منطقة "آنان ديل" في "فير فاكس" بولاية "فرجينيا".وقد تم إحضار التمثال لأول مرة إلى المنطقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لتنصيبه في واشنطن، ولكن المجموعة الأمريكية الكورية واجهت معارضة واستقرت في نهاية المطاف على موقع "آنان ديل". ويذكر أن منطقة "فير فاكس" هي موطن لكثير من ذوي الأصول الكورية، وقد تم تنصيب التمثال على أرض يملكها أحد أولئك الأمريكيين من أصل كوري.وحضرت حفل الكشف عن التمثال ضحية الاسترقاق الجنسي "كيل وان أوك"، إلى جانب مسؤولين من حكومة ولاية "فرجينيا" وبعض أعضاء المجتمع الأمريكي الكوري.ويعد هذا التمثال هو الخامس من نوعه في الولايات المتحدة والأقرب إلى العاصمة واشنطن.