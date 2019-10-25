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قالت وزارة الداخلية الكورية إنه يتم إجراء تدريبات سنوية للسلامة الوطنية بدءا من اليوم الثلاثاء لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الكوارث والحوادث.وستشارك في تدريبات هذا العام 750 من هيئات ومؤسسات القطاع العام على الصعيدين الوطني والمحلي في حوالي 1100 من التدريبات المشتركة التي تستمر لمدة 5 أيام.وسيتم ضمن تدريبات هذا العام التركيز على تدريبات الإخلاء في حال حدوث الحرائق والزلازل في المنشآت العامة والمدارس وحضانات الأطفال في جميع أنحاء البلاد .وقد بدأ إجراء تدريبات السلامة الوطنية على مستوى البلاد منذ عام 2005، لتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للكوارث.