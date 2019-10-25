كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة

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أكد المسؤول الكوري الشمالي الكبير "كيم يونغ تشول" أنه سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة المهلة التي حددها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والتي تنقضي بحلول نهاية هذا العام، لاقتراح شروط مقبولة للطرفين، من أجل التوصل لاتفاق باستئناف المفاوضات النووية.وقال إن العلاقات الشخصية الوثيقة بين زعيمي البلدين لن تكون كافية وحدها لمنع خروج الدبلوماسية النووية عن مسارها.وأضاف في بيان أصدره باسم رئيس لجنة السلام لآسيا والمحيط الهادئ أمس الأحد أن الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية بطريقة أكثر دهاء وشراسة بدلا من الاستجابة لدعوة بيونغ يانغ لواشنطن إلى تبني نهج جديد.وحذر "كيم" من أن صبر كوريا الشمالية بدأ ينفد بسبب ما وصفه بالسياسات العدائية التي تتخذها واشنطن ومطالبها بنزع السلاح بشكل أحادي الجانب.وقال إن العداء المستمر يعني أن هناك إمكانية لوقوع تبادل لإطلاق النار في أي وقت.