سيول تقترح على بيونغ يانغ إجراء مباحثات بشأن منتجع جبل كوم كانغ

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قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي سانغ مين" اليوم الاثنين إن حكومة سيول وشركة "هيون ديه آسان" الكورية الجنوبية بعثتا برسالتيهما إلى كوريا الشمالية عن طريق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، واقترحتا فيهما على بيونغ يانغ إجراء مباحثات على مستوى العمل بشأن مطالبتها بإزالة منشآت جنوبية في منتجع جبل كوم كانغ السياحي.ولم يتم في الرسالتين تحديد موعد ومكان المباحثات.وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى حل جميع القضايا المعلقة بين الكوريتين من خلال الحوار والمباحثات.وأكد على ضرورة حل قضية منتجع جبل كوم كانغ من خلال المباحثات بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الإجراءات أحادية الجانب التي ستتخذها كوريا الشمالية بشأن إزالة المنشآت الجنوبية في المنتجع ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد بعثت رسالتيها لكل من وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية وشركة "هيون ديه آسان" الكورية الجنوبية قبل ثلاثة أيام، طالبت فيهما بإزالة جميع المنشآت الجنوبية الموجودة في منتجع كوم كانغ في موعد متفق عليه كتابيًا، بدلا من إجراء مباحثات وجها لوجه.