الحكومة الكورية تعرض استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال هذا العام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحكومة الكورية ستعرض استراتيجية وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي في غضون هذا العام.جاء حديث الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في مؤتمر "نظرة المطورين 2019" الذي عقد اليوم الاثنين في سيول، حيث وصف الذكاء الاصطناعي بأنه رفيق للبشرية.ودعا إلى بذل الجهود المشتركة ليكون الذكاء الاصطناعي صديقا للبشرية وقوة دفع للإصلاح الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة ستولي اهتمامها الخاص بالتغييرات التي ستحدث في وظائف العمل، وبقضية أخلاقيات الذكاء الصطناعي.وتشير مشاركة الرئيس الكوري في المؤتمر الذي يعد الأكبر في البلاد في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى عزمه القوي على تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي لتكون إحدى الصناعات الاستراتيجية الجديدة للبلاد.ووصف الرئيس "مون" مطوري الذكاء الاصطناعي بأنهم جيل جديد للبشرية يقوم بخلق حضارة جديدة مبنية على الذكاء الاصطناعي ، مضيفا أن الحكومة ستقوم بتخفيف القيود على صناعة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الدعم لقائدتها.