رئيس الوزراء لي ناك يون يبقى في المنصب لأطول فترة على الإطلاق

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مرت اليوم الاثنين 881 يوما على تنصيب رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون"، حيث يبقى في المنصب لفترة أطول من أي نظير كوري له على الإطلاق.وقال رئيس الوزراء "لي" إن لقب أطول رؤساء الوزراء من حيث فترة تولي المنصب يعد شرفا كبيرا يفوق قدراته، مضيفا أنه سيتولى إدارة مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من ولاية الحكومة بناء على الأهداف الثلاثة، وهي : "أدنى"، و"أقرب"، و"أبعد" .وأشار إلى أن عددا من عامة الشعب مازالوا يعانون من الصعوبات بشأن معيشتهم رغم ظهور تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية.وكان رئيس الوزراء "لي ناك يون" قد تولى منصبه يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو عام 2017 ، حيث حطم الرقم الذي سجله رئيس الوزراء الأسبق "كيم هوانغ شيك" الذي امتدت فترة مهامه لمدة 880 يوما.ويتركز الاهتمام على الدور الذي سيلعبه رئيس الوزراء "لي" في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر أبريل من العام القادم ومصيره المستقلبي.وفي ما يتعلق بمصيره السياسي ، قال "لي" إنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن عبر التنسيق وبصورة ملائمة.وتوجد توقعات بعودة رئيس الوزراء إلى الحزب الحاكم خلال شهر يناير من العام القادم استعدادا لترشيحه للانتخابات البرلمانية.