البرلمان الكوري يصادق على مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

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صادق البرلمان الكوري اليوم الاثنين على مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، معلنا بذلك استكمال جميع الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وبموجب هذا المشروع، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بركسيت" دون إبرام صفقة.وإذا تم "بركسيت" بإبرام صفقة، فستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الصفقة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع بريطانيا التي تعد ثاني أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم التجارة بالنسبة لكوريا، ستمكن البلاد من ضمان سلامة واستمرارية التجارة مع بريطانيا.وتعد كوريا الجنوبية الأولى من بين الدول الآسيوية التي تصادق على هذه الاتفاقية مع بريطانيا.وستبدأ الوزارة في عقد جلسات شرح للشركات الكورية حول اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في المدن الرئيسية في البلاد.