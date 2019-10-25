النيابة توجه اتهامات لخدمة تادا لطلب سيارات الركوب

Photo : YONHAP News

اتهمت النيابة العامة الشركة المشغلة لخدمة "تادا" لطلب سيارات الركوب بإدارة عمل غير قانوني.وقدم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين اتهاماً ضد "لي جيه وانغ" الرئيس التنفيذي لشركة "سو كار" ورئيس شركة "فاليو كريتورز آند كومباني" التابعة لها.وقد وجهت النيابة الاتهامات إلى رجل الأعمال "لي" دون احتجازه، وقالت إن خدمة تأجير السيارات ذات الـ11 مقعدًا في "تادا" تعمل بدون الحصول على ترخيص سيارات الأجرة على الرغم من توفير سائقين لها.وكانت "رابطة سيول لسيارات الأجرة" قد تقدمت بشكوى ضد الشركة المشغلة لخدمة "تادا" في شهر فبراير الماضي، ووصفت الرابطةُ الشركةَ في الدعوى بأنها "خدمة تاكسي غير قانونية".