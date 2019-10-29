كوريا الجنوبية تطور تقنيات المزارع الذكية من الجيل التالي

قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ حوالي 400 مليار وون في عمليات تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا الذكية المتعلقة بالمزارع، وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية، فإن المشروع الذي ظل قيد التطوير لمدة سبع سنوات، قد اجتاز دراسة الجدوى، أمس الاثنين.وفي هذا السياق، سوف تكون التطورات التكنولوجية التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والروبوتات المستخدمة في المزارع الذكية والتوزيع، مؤهلة للحصول على دعم بقيمة 386,7 مليار وون بدءا من عام 2021.وبموجب خطة الحكومة، سيتم إنشاء فريق عمل ليكون بمثابة جهة التحكم في المشروعات بين الوزارات ذات الصلة.