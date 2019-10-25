المكتب الرئاسي ينتقد مقاطع فيديو معادية للحكومة من قبل حزب المعارضة

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انتقد المكتبُ الرئاسي الكوري حزبَ "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بشأن شريط فيديو على موقع "يوتيوب" يسخر من الرئيس "مون جيه إين".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين، إن ما يتوقعه الجمهور من الساسة هو الأمل والتعاون، وأن أحزاب المعارضة يجب أن ترقى إلى مستوى هذا المعيار. وأكدت "كو" أيضًا على أن أي محاولة لإعلاء النفس عن طريق التقليل من شؤون الآخرين يجب أن تسبقها جهود من الحزبين والتفكير في انتهاج سياسات تتناسب مع مستوى البلاد وشعبها.ويذكر أن الحزب المعارض الرئيسي قد نشر على صفحته الرسمية على موقع يوتيوب فيديو رسوم متحركة يصور الرئيس "مون" وهو يرتدي ملابس داخلية، كما نشر الحزب فيديو آخر على نفس القناة يصور وزير العدل السابق "تشو كوك" في الأصفاد.