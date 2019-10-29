عاصفة من الغبار الأصفر تضرب كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن تضرب كوريا الجنوبية أولُ عاصفة من التراب الأصفر هذا الموسم، اليوم الثلاثاء، وهي قادمة من جنوب منغوليا وشمال شرق الصين، بعدما نشأت يوميْ أول من أمس الأحد وأمس الاثنين.وتم إصدار إرشادات حول الغبار الناعم في مدينة "إنتشون" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، حيث ارتفعت تركيزات الغبار بالفعل إلى مستويات "سيئة للغاية" في إنتشون، بعدما تجاوزت 150 ميكروغرام لكل متر مكعب.كما ارتفعت مستويات الغبار الناعم في منطقة العاصمة الكبرى ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى 100، وهو ما يصنف بأنه "سييء".ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة الترابية الصفراء إلى جنوب شرق البلاد، مما سيؤدي إلى رفع مستويات الغبار في جميع أنحاء البلاد إلى مستويات "سيئة"، اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق من البلاد ارتفاعًا في مستويات الغبار إلى مستويات "سيئة للغاية".