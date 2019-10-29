حركة السفر الجوي في كوريا تصل إلى مستوى قياسي

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وصلت حركة المسافرين الجويين في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاض السفر من وإلى اليابان.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد المسافرين جوا إلى 31 مليونا و230 ألف مسافر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة نسبتها 4,4% مقارنة بالعام الماضي.وقالت الوزارة إن عدد المسافرين جوا سجل رقما قياسيا ربع سنوي، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل في الربع الأسبق. وبلغ عدد المسافرين على الطرق الجوية الدولية 22,9 مليون مسافر في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 4,8% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة الرحلات الجوية بواسطة شركات الطيران منخفضة التكلفة واستعادة الطلب على السفر من الصين.وفي المقابل، انخفض عدد المسافرين جواً على الطرق الجوية اليابانية بنسبة 14,6% على أساس سنوي في الربع الثالث بسبب انخفاض الطلب في كوريا على السفر من وإلى اليابان بسبب الخلافات حول الشؤون التاريخية والتجارية بين سيول وطوكيو.