كوريا تنفي مناقشة إنشاء صندوق مع اليابان لتعويض ضحايا العمل القسري

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نفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية مفادها بأن سيول وطوكيو تناقشان إنشاء صندوق للتعاون الاقتصادي من أجل حل النزاع حول تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب.وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد قالت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين إن الحكومتين اليابانية والكورية الجنوبية بدأتا مناقشات حول سبل حل هذا النزاع المستمر منذ عام تقريبا، مع الوضع في الاعتبار إنشاء ذلك الصندوق كخيار متاح.ووفقًا للتقرير، قد يتم تمويل الصندوق بواسطة الحكومة الكورية وأيضا الشركات الكورية واليابانية، وبحيث يتم تشغيله تحت عنوان "التعاون الاقتصادي" بدلاً من "تعويض ضحايا العمل القسري"، وألا تساهم الحكومة اليابانية فيه تمشيا مع موقفها المتمثل في أنه قد تمت تسوية جميع دعاوى التظلم التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية من خلال معاهدة تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو في عام 1965.وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية في سيول إنه لم تتم مناقشة أي خطط من هذا القبيل خلال المحادثات بين البلدين. وأوضح مسؤول في الوزارة أن حكومة كوريا الجنوبية تحترم حكم المحكمة العليا بشأن قضية العمل القسري، وتسعى إلى اتخاذ تدابير معقولة ومقبولة للضحايا وكذلك لعامة الشعبين الكوري والياباني.