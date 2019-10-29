توقعات بترقية المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية

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من المتوقع أن يتم ترشيح الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" لشغل المنصب الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية، في غضون هذا الأسبوع.وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أمس الاثنين، إنه من المرجح أن يتم ترشيح "بيغون" بوساطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في غضون هذا الأسبوع لمنصب نائب وزير الخارجية، بحيث يحل محل "جون سوليفان" الذي تم ترشيحه ليكون سفيرا للولايات المتحدة في روسيا.ويذكر أنه يتوجب الحصول على موافقة من الكونغرس من أجل إتمام الترشيحين.ونقل التقرير عن مسؤولين حكوميين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يحتفظ "بيغون" بمنصبه الحالي كمبعوث لكوريا الشمالية، حتى بعد الموافقة على شغله المنصب الجديد.ويأتي ترشيح "بيغون" المتوقع وسط مأزق في المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.