ارتفاع مؤشر معنويات الشركات الكورية في أكتوبر

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تحسنت معنويات الشركات الكورية الجنوبية بشكل طفيف في شهر أكتوبر الجاري، بينما استمر الشعور بالتشاؤم بشأن الأعمال في المستقبل.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر ثقة الأعمال لجميع الصناعات إلى 73 نقطة هذا الشهر، بزيادة مقدارها نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وقال التقرير إن مؤشر شركات التصنيع الكورية قد ارتفع إلى 72 نقطة في أكتوبر، بزيادة مقدارها نقطة واحدة أيضا مقارنة بالشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر دون مستوى 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين بشأن الأعمال في المستقبل يفوق عدد المتفائلين.وأشار التقرير أيضا إلى أن مؤشر جميع القطاعات الصناعية لشهر نوفمبر قد انخفض إلى 72 نقطة.