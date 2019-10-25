تخلي كوريا عن وضعها كدولة نامية فرصة لتطوير القطاع الزراعي المحلي

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أكد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" على ضرورة بذل الجهود لاستخدام قرار كوريا الجنوبية بالتخلي عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية كنقطة انطلاق جديدة لتطوير القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز قوته التنافسية في المستقبل.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث دعا الوزراء ذوي الصلة إلى زيادة التواصل مع المزارعين والاستماع إلى آرائهم لتنعكس على السياسات الزراعية.وأشار رئيس الوزراء "لي" إلى أن المزارعين يخططون لتنظيم مظاهرات احتجاجية، ليعربوا عن قلقهم من التلف المحتمل الناجم عن قرار الحكومة.وأضاف أن الحكومة تتفهم مخاوف المزارعين بالكامل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير فوري على تعريفات المنتجات الزراعية والدعم المالي المقدم للمزارعين.وتعهد بأن الحكومة ستبذل كل مساعيها لحماية مجالات القطاع الزراعي، خاصة الأرز والمجالات الحساسة الأخرى في مفاوضات منظمة التجارة العالمية القادمة.كما وعد ببذل الجهود للتعويض عن أي ضرر ناتج عن التخلي عن وضع الدولة النامية.