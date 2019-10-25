واشنطن تقترح توسيع مفهوم الأزمة في دليل التحالف ليشمل الحالات الطارئة الخاصة بها

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اقترحت الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية تنقيح دليل مشترك لإدارة الأزمات ليتم من خلاله توسيع مفهوم الأزمة التي تتطلب استجابة مشتركة.وبموجب هذا التنقيح، يشمل مفهوم الأزمة ليس فقط حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا حالات الطوارئ التي ستواجهها الولايات المتحدة.وقال مصدر في الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا مؤخرا في إجراء مباحثات حول تنقيح الدليل المشترك لإدارة الأزمات.والجدير بالذكر أن النسخة الحالية لهذا الدليل تحدد حالة الطوارئ لشبه الجزيرة الكورية كنطاق للعمليات المشتركة بين سيول وواشنطن، لكن الولايات المتحدة اقترحت توسيعها لتشمل الحالات التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدات لأمنها القومي.وأعرب المراقبون والخبراء العسكريون عن قلقهم من أن المراجعة المقترحة، إذا تحققت، قد تمكن واشنطن من مطالبة سيول بإرسال قواتها للتعامل مع حالات الطوارئ في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي وغيرها من المناطق الأخرى.وقال المصدر إن المناقشات لمراجعة الوثيقة بدأت للتو، ويمكن أن تكون كل الخيارات والسيناريوهات مطروحة على الطاولة، مضيفا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم الانتهاء من المناقشات وفق ما اقترحته الولايات المتحدة.