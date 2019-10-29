مسؤول شمالي رفيع المستوى يحث الولايات المتحدة على التخلي عن السياسات العدائية

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حث مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى الولايات المتحدة على التخلي عن "سياساتها العدائية" تجاه كوريا الشمالية، قائلًا إن الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية تمر بـ"مفترق طرق حرج".ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، فقد أدلى "تشيه ريونغ هيه"، رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى، بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في قمة لحركة عدم الانحياز عُقِدت في أذربيجان يومي الجمعة والسبت.وفي الخطاب، قال "تشيه" إن كوريا الشمالية لن تستطيع الدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة إلا بعد أن تتخذ واشنطن خطوات جوهرية للتراجع عن سياساتها العدائية ضد الشمال، وتبديد مخاوف البلاد بشأن سلامة النظام.وقال إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يقع على مفترق طرق حرج، إما أن يتجه نحو الانفراج أو يرجع مرة أخرى إلى حالة الأزمة.وانتقد "تشيه" كوريا الجنوبية لاعتمادها على الغرباء في القضايا بين الكوريتين، وحثها على تولي زمام المبادرة في تحسين العلاقات بين الكوريتين.