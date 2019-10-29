زعيمة حزب المعارضة تصف إدارة مون بأنها سنتان ونصف من الضياع

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انتقدت "ناه كيونغ وان"، زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة، اليوم الثلاثاء الرئيس "مون جيه إين" وإدارته، واصفة النصف الأول من فترة ولايته التي تستمر لمدة 5 سنوات بأنها "سنتان ونصف ضائعة".وفي خطاب السياسات الذي قدمته خلال جلسة عامة أمام الجمعية الوطنية، قالت "ناه" إن الإدارة ستكون مخطئة إذا اعتقدت أن المقاومة ستهدأ بعد استقالة وزير العدل السابق "تشو كوك"، مضيفة أن الحكم على النصف الأول من فترة ولاية "مون" قد بدأت للتو.وقالت إن الشعب "انخدع بالأكاذيب" التي بثتها الإدارة، مضيفة أن الخداع والحرمان والدمار هي الكلمات الوحيدة التي يمكن أن تفسر العامين ونصف العام الماضيين.وقالت زعيمة المعارضة إن تعيين "تشو" وزيرًا للعدل يعد مثالا على أكاذيب الإدارة، وادعت أنها دليل على كيفية تمسك الحكومة بامتيازاتها بينما تهاجم الآخرين باسم الأخلاق والعدالة.وانتقدت "ناه" أيضًا سياسات الحكومة الاقتصادية، متوقعة انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 2% هذا العام، وقالت إن سياسة الإدارة القائمة على زيادة الدخل تحرم الناس من الوظائف ومن الدخل.وأضافت أن الإدارة "استسلمت" لكوريا الشمالية، في حين تم انتهاك سيادتها من قبل دول أخرى، مستشهدة بانتهاكات الطائرات العسكرية الصينية والروسية لمنطقة الدفاع الجوي الكورية.واعتبرت أن أمن كوريا الجنوبية، قد انهار تحت إدارة الرئيس "مون".