كوريا الجنوبية وأستراليا تجريان تدريبات بحرية مشتركة

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ذكرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية وأستراليا بدأتا مناورات بحرية مشتركة، قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، لتعزيز الشراكة وقدراتهما التشغيلية المشتركة.وسوف تستمر التدريبات لمدة 3 أيام، وتحمل اسم "هيدوري-والابي"، وقد بدأت في المياه القريبة من مدينة بوهانغ في وقت سابق من اليوم الثلاثاء. وتتضمن التدريبات مناورات مشتركة، فضلًا عن تدريبات على إطلاقٍ مضاد للغواصات و للسفن، وفقًا للبحرية.وقالت البحرية إن كوريا الجنوبية قامت بتعبئة ست سفن بحرية، من بينها مدمرة من طراز DDH-II تحمل الاسم "تشيه يونغ"، وغواصة، وست طائرات من بينها طائرة المراقبة البحرية من طراز P-3.وأرسلت أستراليا مدمرة من طراز هوبارت، حيث وصلت إلى ميناء بوسان الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى طائرة مروحية من طراز MH-60.وقالت البحرية إن التدريبات تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني وقدرات إجراء العمليات المشتركة بين أسطولي البلدين.وتعد المناورات الحالية، السادسة من نوعها، منذ إطلاق البلدين للتدريبات البحرية المشتركة لأول مرة في عام 2012 بناءً على اتفاق بين وزيري الدفاع.ويشير الاسم "هيدوري" إلى شخصية الدولفين الذي يمثل البحرية الكورية، فيما يرمز الاسم "والابي" إلى أستراليا.