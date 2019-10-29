الحكومة تشترط ضمانات السلامة قبل السماح بالجولات الفردية إلى جبل كوم كانغ

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قالت وزارة التوحيد إن الجولات الفردية إلى جبل كوم كانغ ستصبح ممكنة بمجرد حل قضية ضمان أمان وسلامة السياح هناك.وصرح مسؤول بالوزارة للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن إحدى أكبر القضايا لدى الحكومة هي ضمان سلامة السياح الكوريين الجنوبيين الذين يزورون المنتجع الجبلي في كوريا الشمالية.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة الموضوع في حالة إجراء محادثات على مستوى العمل بين الكوريتين حول البرنامج السياحي، قال المسؤول إن ذلك سيكون من بين العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار، في عملية التوصل إلى حلول مبتكرة لاستئناف الجولات السياحية إلى الجبل.وتعد الجولات الفردية من بين التدابير التي يتم النظر فيها لاستئناف وتنشيط الجولات الكورية الجنوبية إلى المنتجع الجبلي، والتي تم تعليقها في عام 2008 بعد مصرع سائحة كورية جنوبية بالرصاص.