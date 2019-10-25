بيونغ يانغ ترفض عقد اجتماع وجها لوجه حول منشآت جبل كوم كانغ

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.رفضت بيونغ يانغ عرض سيول بعقد اجتماع على مستوى العمل حول مصير المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كوم كانغ الواقع في كوريا الشماليةوأعلنت وزارة التوحيد اليوم الثلاثاء أنها تلقت ردا من الشمال، حيث ذكر فيه أنه لا حاجة تدعو إلى عقد اجتماعات وجها لوجه حول هذا الموضوع.وأوضحت الوزارة أن الشمال أصر على مناقشة المسألة من خلال الوثائق والمستندات بدلا من عقد اللقاءات.وكانت سيول قد اقترحت أمس الاثنين عقد محادثات بعد أن أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مسؤوليه بإزالة جميع المنشآت الكورية الجنوبية من جبل كوم كانغ.وفي أعقاب ذلك تلقت سيول رسالة من بيونغ يانغ تدعو إلى مراسلات كتابية للتوصل إلى تسوية.وجدير بالذكر أن البرنامج السياحي المشترك توقف في عام 2008، في أعقاب مقتل سائحة كورية جنوبية عندما تخطت حدود منطقة متاخمة للمنتجع السياحي.وفي خطاب رأس السنة الجديدة، أعرب "كيم" عن رغبته في استئناف البرنامج، إلى جانب مجمع "كيه سونغ "الصناعي المشترك.ومنذ بداية البرنامج السياحي في عام 1998، زار ما مجموعه نحو مليوني كوري جنوبي المنطقة، حيث تبلغ رسوم الدخول 50 دولارا أمريكيا.