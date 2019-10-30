النيابة العامة تطلب أمرا باعتقال شقيق وزير العدل السابق

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حاول وكلاء النيابة العامة للمرة الثانية الحصول على أمر قضائي بالقبض على الأخ الأصغر لوزير العدل السابق "تشو كوك" ضمن التحقيقات في مزاعم الفساد المحيطة بأسرة الوزير السابق.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء إنه طلب من المحكمة إصدار مذكرة توقيف لشقيق الوزير في عدة تهم، بما في ذلك خيانة الأمانة وعرقلة العمل ومحاولات تدمير الأدلة.وكانت المحكمة قد رفضت الطلب الأول للادعاء مطلع هذا الشهر.ويشتبه في أن شقيق الوزير السابق، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي كان مسؤولًا كبيرًا في مدرسة "أونغ دونغ" التي تديرها عائلة "تشو"، قد ساعد اثنين من المتقدمين للحصول على وظائف تعليمية مقابل رشاوى تبلغ قيمتها الإجمالية 210 ملايين وون.كما يواجه أيضًا مزاعم بأنه تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها على 10 مليارات وون للمدرسة من خلال دعاوى قضائية ضدها في عاميْ 2006 و2017.