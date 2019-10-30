دوسان تنضم إلى هان هوا غاليريا في إغلاق متجرها للسوق الحرة

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قررت شركة "دوسان" إغلاق متجرها المُعفى من الرسوم الجمركية في سيول بناءً على توقعات الشركة لربحيتها المنخفضة على المدى البعيد.وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، بعد شهر من إغلاق متجر آخر معفى من الرسوم الجمركية تديره شركة "هان هوا غاليريا".وكانت المتاجر المحلية المعفاة من الرسوم الجمركية قد سجلت نموا سريعا في المبيعات خلال السنوات الأخيرة، إلى أن تأثرت بالحظر الذي فرضته الصين على الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية ردا على نشر سيول نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، أدت المنافسة الداخلية الشرسة إلى تدهور أعمال المتاجر المحلية المعفاة من الرسوم الجمركية.ويوجد حاليًا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول 12 متجراً معفاة من الرسوم الجمركية، لكن الحكومة الكورية تخطط لإصدار تراخيص لستة متاجر إضافية الشهر القادم، بما في ذلك ثلاثة متاجر في العاصمة.