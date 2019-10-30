منظمة مدنية تتهم النيابة بالتستر على خطط قمع المظاهرات خلال حكومة بارك

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زعمت جماعة مدنية كورية جنوبية أن النيابة العامة في ظل إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" قد حاولت التستر على خطة الأحكام العرفية المزعومة الرامية إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.واتهم "مركز حقوق الإنسان العسكرية" في كوريا الجنوبية، النيابة العامة أمس الثلاثاء، بالتجاهل المتعمد لشهادة "تشو هيون تشون" الرئيس السابق لقيادة أمن الدفاع، بأنه أصدر تعليماته بصياغة خطة قانون للأحكام العرفية، حتى قبل استلام أمر رسمي من وزير الدفاع آنذاك "هان مين كو".وادعى المركز أن الحذف المزعوم لتلك الشهادة، والتي حصل عليها المركز بشكل مستقل من عدة أشخاص متورطين في التحقيقات ذات الصلة، قد تم للتستر على خطة الأحكام العرفية للإدارة السابقة.وتتضمن المستندات التي صاغتها قيادة أمن الدفاع، التي تم تفكيكها فيما بعد، خطط أحكام عرفية لقمع الاحتجاجات ضد "بارك كون هيه" في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017.