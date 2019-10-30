وفاة والدة الرئيس مون جيه إين عن عمر يناهز 92 عامًا

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توفيت والدة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، السيدة "كانغ هان أوك"، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" في مؤتمر صحفي إن "كانغ" توفيت في الساعة 7:06 من مساء الثلاثاء في أحد المستشفيات في مدينة "بوسان"، حيث كانت تتلقى العلاج هناك بسبب مرض مزمن، وكان الرئيس والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" حاضرين وقت وفاة "كانغ".وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث التي يتوفى فيها أحد الوالدين للرئيس الحالي.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية إنه سيتم دفن جثمان "كانغ" بعد مرور فترة مراسم خاصة مدتها ثلاثة أيام، وأضافت أن الرئيس "مون" يرغب في التعامل مع هذه المراسم كمراسم جنازة خاصة، وأنه لن يتم قبول أي مكالمات تعزية أو زهور.