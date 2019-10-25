ترامب يصف كوريا الجنوبية بأنها مستغلة كبيرة

Photo : YONHAP News

وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية بأنها "مستغلة كبيرة"، وادعى أن كوريا، الدولة الحليفة للولايات المتحدة، يجب أن تدفع 60 مليار دولار سنويًا لنشر القوات الأمريكية في البلاد. جاء ذلك في كتاب ضم مذكرات "غاي سنودغراس" كبير كُتاب الخطابات ومدير الاتصالات السابق لوزير الدفاع الأمريكي السابق "جيمس ماتيس"، بعنوان "داخل البنتاغون في عهد ترامب مع الوزير ماتيس"، ونُشر أمس الثلاثاء. ويروي "سنودغراس" في الكتاب حول اجتماعين بين "ترامب" وفريق الأمن القومي التابع له، عُقدا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في يوليو 2017 ويناير 2018، حيث شكك الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا في مدى أهمية إرسال قوات أمريكية إلى الخارج. وقال "سنودغراس" إن "ترامب" سأل كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع آنذاك "ماتيس" ووزير الخارجية آنذاك "ريكس تيلرسون"، عما إذا كان يمكن سحب القوات من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا. وأشار إلى أن "ترامب" قال في اجتماع يوليو 2017 إن كوريا الجنوبية هي من أكثر الدول استغلالا للولايات المتحدة، وأن الصين وكوريا الجنوبية تمزقان الولايات المتحدة من اليسار واليمين. كما نقل عن "ترامب" قوله في اجتماع يناير 2018 إنه إذا دفعت كوريا الجنوبية 60 مليار دولار أمريكي سنويًا للحفاظ على القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، فسوف يكون ذلك "صفقة جيدة". ويذكر أن الولايات المتحدة قالت مؤخراً إنها تتكلف ما يصل إلى خمسة مليارات دولار سنويًا لصيانة القوات الأمريكية في كوريا، بما في ذلك نفقات أفراد القوات المسلحة الأمريكية ونشر الأصول الاستراتيجية.