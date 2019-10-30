توقعات بقبول الأمم المتحدة لمقترح كوريا حول يوم السماء الزرقاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تقبل الأمم المتحدة اقتراح كوريا الجنوبية الداعي إلى تخصيص يوم 15 نوفمبر ليكون "يوم السماء الزرقاء"، من أجل تعزيز الوعي العالمي بأهمية الاستجابة لتغيرات المناخ.وقالت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن هناك مشاورات غير رسمية حول الموضوع تجري حاليا. وصرح "تشو هيون" سفير سيول الجديد لدى الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك بأن تخصيص هذا اليوم سيؤدي إلى زيادة الوعي العالمي بتغيرات المناخ ويخلق منصة لدعمه.وأوضح مسؤول في البعثة أن كوريا الجنوبية اختارت يوم 15 نوفمبر لأنه الوقت الذي تبدأ فيه زيادة الطلب على الطاقة من أجل التدفئة في العديد من البلدان.وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت وثيقة تحدد أغراض "يوم السماء الزرقاء"، وعبرت جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن موافقتها في الجولة الأولى من المشاورات غير الرسمية. وفي حالة الموافقة عليه، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الأمم المتحدة يومًا دوليًا تقترحه كوريا الجنوبية.وقد اقترح الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنشاء "يوم السماء الزرقاء" في خطابه الرئيسي الذي ألقاه أمام قمة العمل المناخي للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.