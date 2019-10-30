البنوك الكورية تطلق نظاما تجريبيا للخدمات المصرفية المفتوحة

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أطلقت البنوك الكورية الجنوبية نظامًا مصرفيًا مفتوحًا يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات تحويل الأموال والدفع لدى مختلف البنوك، من خلال منصة واحدة.وأعلنت عشرة بنوك تجارية، بما في ذلك "نونغ هيوب" و"شين هان" و"أوري" و"كيه إي بي هانا" و"كوك مين"، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت هذه الخدمة على أساس تجريبي بدءا من الساعة 9 صباحًا.وسوف تشارك في هذه الخدمة ثمانية بنوك أخرى بعد الاستعداد الكامل للانطلاق، بما في ذلك "بنك التنمية الكوري" و"ستاندارد تشارترد".ويتيح النظام المصرفي المفتوح للعملاء تسجيل حساباتهم، من أي بنك مشترك، في تطبيق مصرفي واحد للاستفادة من الخدمات المالية مثل مدفوعات الأموال والتحويلات.وسوف يتم إطلاق النظام المصرفي المفتوح بالكامل، والذي سيشمل شركات تكنولوجيا الأموال أيضا، يوم 18 ديسمبر القادم.