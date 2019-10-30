معدل التضخم الكوري الأقل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي في سبتمبر

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احتل معدل التضخم في كوريا الجنوبية المرتبة الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأوضح تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية قد انخفضت بنسبة 0,4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أقل معدل بين الـ36 دولة الأعضاء في المنظمة، وأربع دول ستحصل على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المستقبل.وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية كان قد بلغ 2% في سبتمبر من عام 2017، وهو أقل من متوسط المعدل لدى الدول الأعضاء في المنظمة البالغ 2,2%، لكنه كان أعلى من الأرقام المماثلة في اليابان ومنطقة اليورو.وكان معدل التضخم في كوريا في شهر سبتمبر من عام 2018، قد بلغ 2,1% وهو أيضا أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ وقتها 2,9%، لكنه كان كذلك أعلى من معدل اليابان البالغ 1,2%. ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ أكثر من البلدان الأخرى منذ نوفمبر 2018، حيث انخفض بمقدار 1,6% خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي وحتى مارس من هذا العام.