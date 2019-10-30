النيابة تطالب بالسجن 12 عامًا لنائب وزير العدل السابق

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طالبت النيابة العامة تطبيق عقوبة السجن لمدة 12 عامًا على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي"، وذلك بتهمة تلقي رشاوى وخدمات جنسية بقيمة تبلغ 300 مليون وون.كما طلب الادعاء تغريمه 700 مليون وون نقدا و337 مليونا و600 ألف وون من الأصول المفقودة، وذلك في جلسة محاكمة "كيم" النهائية التي عقدت أمس الثلاثاء.وقالت النيابة العامة إن المتهم ينفي جميع التهم رغم الأدلة التي تثبت جرائمه. وقد اتهم نائب الوزير السابق بتلقي رشاوى وخدمات جنسية بقيمة 130 مليون وون من رئيس شركة مقاولات يدعى "يون جونغ تشون" بين عامي 2006 و2008، وقبول 3,9 مليون وون كرشوة من رجل أعمال آخر.وخلال المرافعات الختامية في الجلسة النهائية، أعرب "كيم" عن أسفه العميق إزاء سلوكه غير المناسب كموظف عام في ذلك الوقت، لكنه نفى تهمة الرشوة. وفيما يتعلق بالادعاءات بأن "كيم" شارك في حفل جنسي أقيم في فيلا يمتلكها "يون" في منطقة ريفية بمقاطعة "كانغ وان"، قال نائب الوزير السابق إنه لا يتذكر أنه قد زار تلك الفيلا.وسوف تصدر المحكمة حكمها النهائي في قضية "كيم" في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 22 من نوفمبر القادم.