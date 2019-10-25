الولايات المتحدة لم تطلب تكلفة نشر الأصول الإستراتيجية في مفاوضات تقاسم الدفاع

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تطلب من الجانب الكوري تحمل تكاليف نشر الأصول الإستراتيجية خلال الجولتين الماضيتين من المفاوضات حول إبرام الجولة الحادية عشرة لاتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الكوري الأمريكي والتي من المقرر تطبيقها بدءا من العام القادم.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعودت على إرسال القاذفات الإستراتيجية من طراز "بي -52" أو الغواصات النووية التي تنشرها في جزيرة غوام الأمريكية إلى محيط شبه الجزيرة الكورية عند إجراء المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة، أو في حال توجيهها رسالة تحذير لطرف ما.وكان الكثير من المراقبين يعتقدون أن الجانب الأمريكي قد طالب نظيره الكوري بتحمل تكاليف الإرسال.وخلال الجولة العاشرة من المفاوضات التي جرت في العام الماضي كان الجانب الأمريكي قد طالب نظيره الكوري بتكاليف نشر الأصول الإستراتيجية إلا أن الجانب الكوري اعترض على ذلك معتبرا أن الموضوع غير مناسب للمفاوضات، مما أدى إلى عدم إدراج مسألة التكاليف ضمن بنود الاتفاقية.وتبعا لذلك، يرى الخبراء أن الجانب الأمريكي لم يثر مسألة تقاسم تكاليف نشر الأصول الإستراتيجية خلال هذه المفاوضات لموافقته على سبب الاعتراض الذي طرحته سيول في الجولة العاشرة من المفاوضات.وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الأمريكي يطالب الجانب الكوري بزيادة كبيرة في تحمل تكاليف تقاسم الدفاع في الجولة الحادية عشرة الحالية.وتقول واشنطن إن إدارة القوات الأمريكية في كوريا تكلف ما يقارب 5 مليارات دولار بشكل مباشر وغير مباشر.