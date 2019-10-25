كوريا تحقق فائضا تجاريا ب53.6 مليار دولار في إطار اتفاقيات التجارة الحرة

Photo : YONHAP News

حققت كوريا فائضا تجاريا قدر بأكثر من 50 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد.وطبقا لخريطة استخدام اتفاقيات التجارة الحرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2019 التي أعلنت عنها هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية إلى الدول النافذة لاتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا 297 مليارا و600 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات منها 244 مليار دولار، بحيث بلغ حجم الفائض 53.6 مليار دولار بانخفاض قدره 31 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ومع الأخذ في الحسبان قيمة العجز المسجل مع الدول غير النافذة للاتفاقيات والمقدرة بنحو 24 مليارا و900 مليون دولار، نجد أن اتفاقيات التجارة الحرة، قد ساهمت في تحقيق الفائض التجاري الكوري رغم تدهور الظروف الاقتصادية، بما فيها توسع الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حسب تحليل الهيئة.