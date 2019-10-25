الولايات المتحدة تدعو كوريا إلى تحمل تكاليف نشر الأصول الإستراتيجية

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طالبت الولايات المتحدة الجانب الكوري بتحمل التكاليف الناجمة عن نشر الأصول الإستراتيجية بما فيها القاذفات من طراز بي - 52 في محيط شبه الجزيرة الكورية وذلك خلال المفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع التي عقدت بين الجانبين في جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.ويستند هذا التقدير إلى رؤية الجانب الأمريكي التي تقوم على ضرورة تحمل الجانب الكوري تكاليف نشر بعض الأصول الإستراتيجية باعتبارها أصولا إستراتيجية رئيسية وقع نشرها في شبه الجزيرة الكورية.وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة أشارت إلى ضرورة الزيادة الكبيرة في حصة الجانب الكوري لتقاسم تكاليف الدفاع وطالبت سيول بنفقات ضخمة مرتبطة بالدفاع عن كوريا بما فيها نشر الأصول الإستراتيجية.وبالرغم من أنه لم يفصح عن المبلغ الذي طلبته واشنطن بالتفصيل، إلا أن الجانب الأمريكي قال إن المعيار المعتمد في تحديد المبلغ يختلف عن سابقيه، مما يشير إلى وجود صعوبات كبيرة في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ظل يؤكد على نحو متسق على أن مبلغ حماية كوريا يتكلف كثيرا.لكن الجدير بالذكر أن قيمة عدم الاستخدام للقوات الأمريكية في كوريا وقيمتها المتراكمة تبلغ المئات من مليارات الدولارات في ظل غياب بند ينص على تكاليف نشر الأصول الإستراتيجية ضمن بنود تكاليف تقاسم الدفاع الحالية مما يعزز الجدل الذي يثيره الموقف الأمريكي في المستقبل.