انخفاض عدد المواليد بنحو 3 آلاف في أغسطس

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انخفض عدد المواليد في شهر أغسطس الماضي بحوالي 3 آلاف مولود بالمقارنة مع العام الماضي، ليسجل النسبة الأدنى في التاريخ حسب معيار أشهر أغسطس.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية عن "اتجاه عدد السكان في أغسطس في عام 2019".وطبقا للتقرير، فقد بلغ عدد المواليد في أغسطس 24.408 مولودا بتراجع قدر ب 2.973 مولودا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت نسبة المواليد الجدد انخفاضا بواقع 10.9%، لتكون النسبة الأدنى حسب معيار أشهر أغسطس منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.والجدير بالذكر أن تسجيل النسبة الأدنى في التاريخ من حيث عدد المواليد حسب معيار نفس الأشهر، جاء للشهر الحادي والأربعين على التوالي منذ شهر أبريل من عام 2016.كما أن حجم الانخفاض في عدد المواليد كان الأكبر في شهر أغسطس الماضي منذ 11 شهرا بعد أن سجل انخفاضا بحوالي 4 آلاف مولود في شهر سبتمبر من العام الماضي.أما عدد المتوفين في نفس الشهر فقد بلغ 23 ألفا و677 شخصا، بانخفاض قدر ب 260 شخصا بالمقارنة مع العام الماضي.