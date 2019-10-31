وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تكشف عن محتويات رسالة مون إلى آبي

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كشفت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أنَّ الرئيس "مون جيه إين" أكَّد في رسالته الأخيرة إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أن باب المحادثات بينهما مفتوح دائمًا.وخلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان أمس الأربعاء، شاركت "كانغ" معرفتها بالرسالة التي تم تسليمها الأسبوع الماضي، عبر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون".وأكدت أن "مون" اقترح عقد قمة مع "آبي" في وقت قريب، وأعربت عن أملها في أن يتم التغلب على القضايا الصعبة المعلقة بين البلدين، حتى يتمكن الزعيمان من الاجتماع.وعند سؤالها عن الشروط الضرورية لعقد القمة، قالت الوزيرة إن سيول وطوكيو يجب أن تكون قادرتين على تضييق هوة الخلافات بينهما بشأن القيود التجارية اليابانية، وقرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وفيما يتعلق بإمكانية تحسين العلاقات قبل انتهاء سريان اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية في 22 نوفمبر، أكدت "كانغ" موقف سيول بأن طوكيو يجب أن تتراجع أولًا عن قيود التصدير.