وزير التوحيد يقترح السماح بالجولات الفردية كحل ممكن لقضية منتجع كوم كانغ الجبلي

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أشار وزير التوحيد في سيول إلى أن الجولات الفردية إلى جبل "كوم كانغ" يمكن أن تكون حلًّا ممكنًا لقرار بيونغ يانغ بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية في المنتجع الجبلي في كوريا الشمالية.واستجاب وزير التوحيد "كيم يون تشول" بشكل إيجابي للاقتراح الذي تقدم به النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك بيونغ سيوك" أمس الأربعاء، قائلًا إن الحكومة قد تفكر في السماح بالرحلات الفردية إلى جبل "كوم كانغ" ومجمع كيسونغ الصناعي في الشمال.لكن الوزير أكَّد مجدَّدًا أن ضمان سلامة المسافرين ستكون أهم عامل، مضيفًا أن الكوريتين ستتمكنان من إيجاد حلول محددة من خلال المناقشات.وقال إن الجانبين يجب أن يكونا قادرين على مراجعة القضايا الأخرى المتعلقة بالسياحة، مشيرًا إلى إعلان بيونغ يانغ المشترك الذي صدر في العام الماضي، والذي يتضمن اتفاق الكوريتين على مناقشة التدابير اللازمة لتنمية منطقة سياحية خاصة بالقرب من الساحل الشرقي للشمال.