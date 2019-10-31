النيابة تنظر في مزاعم جديدة ضد وزير العدل السابق

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أطلقت النيابة تحقيقًا في مزاعم قيام وزير العدل السابق "تشو كوك" بوقف التحقيق الذي أجراه المكتب الرئاسي في فضيحة فساد تورَّط فيها نائب عمدة بوسان، عندما كان "تشو" يتولى منصب كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية.وقال مكتب الادعاء في منطقة شرق سيول أمس الأربعاء إنه تم إرسال المدعين العامين والمفتشين إلى مقر شركة إنشاءات مقرها سيول في وقت سابق من اليوم، لتأمين الوثائق ذات الصلة وملفات الكمبيوتر، لبيان حقيقة الشكوك المحيطة بنائب عمدة بوسان "يو جيه سو".وقال الادعاء إنه تمت مداهمة ثلاث شركات محلية أخرى لأسباب مماثلة، لكنها رفضت التعليق على تفاصيل الشبهات التي تواجهها.وفي عام 2017، عندما كان "يو" يعمل مسؤولًا كبيرًا في لجنة الخدمات المالية، بدأ المكتب الرئاسي تحقيقًا في مزاعم تلقيه لمزايا مالية وغير مالية من بعض الشركات التي تخضع للمراقبة المالية. ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده، وانتقل بعد ذلك للعمل كنائب لعمدة بوسان للشؤون الاقتصادية.وقد ادعى النائب عن حزب كوريا الحرة "كيم دو إيوب" في وقت سابق من هذا الشهر أن التحقيق الرئاسي حول قضية "يو" قد تم تعليقه بأمر من مسؤول رئاسي كبير.