آبي يرسل رسالة تعزية إلى مون بعد وفاة والدته

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بعث رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" برسالة تعزية إلى الرئيس "مون جيه إين" في وفاة والدته.ووفقًا لمصادر متعددة من الحزب الحاكم، فقد قام بتسليم الرسالة إلى "مون" سفير اليابان لدى كوريا الجنوبية "ناكامين ياسوماسا"، عند حضوره لمراسم العزاء في كنيسة في بوسان بعد ظهر أمس الأربعاء.وتأتي الرسالة بعد أن نقل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" رسالة مكتوبة من "مون" إلى "آبي" خلال رحلته إلى طوكيو الأسبوع الماضي.وفي 14 أكتوبر، أرسل "مون" تعازيه إلى "آبي" بسبب الخسائر والأضرار التي لحقت باليابان بسبب إعصار هاغيبيس، وقد أعرب "آبي" عن امتنانه عبر قناة دبلوماسية بعد فترة وجيزة.وصرحت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" في وقت سابق من أمس الأربعاء خلال جلسة برلمانية بأن "مون" أكد في رسالته الأخيرة إلى "آبي" أن باب المحادثات مفتوح بينهما دائمًا.