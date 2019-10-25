الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 4 أشهر

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خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض للمرة الثالثة هذا العام.وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قرر المجلس خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5% إلى 1.75%.وبذلك يكون المجلس قد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات خلال أربعة أشهر، حيث قام بتخفيضها في يوليو وسبتمبر الماضيين.وفي بيان لجنة السوق المفتوحة، أسقط المجلس عبارة "التصرف حسب اللزوم للحفاظ على التوسع"، وأضاف التزامًا بمراقبة البيانات لأنها "تقيم المسار المناسب للنطاق المستهدف للفائدة على التمويل الفيدرالي".وقد ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن البيان بذلك يشير إلى عدم وجود المزيد من التخفيضات، ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في التوقعات الاقتصادية.