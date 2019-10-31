انخفاض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4% في سبتمبر

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انخفض كل من مؤشر الناتج والاستهلاك الصناعي في كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، في حين زاد مؤشر الاستثمار في المنشآت.ووفقًا لبيانات هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، فقد انخفاض إجمالي الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.4% في سبتمبر على أساس شهري.كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على مستويات الاستهلاك، بمقدار 2.2% الشهر الماضي على أساس شهري، وهو أكبر تراجع منذ ديسمبر عام 2017.وزاد الاستثمار في المنشآت بنسبة 2.9% على أساس شهري، وذلك بفضل زيادة الاستثمار في الآلات الصناعية.وأرجعت هيئة الإحصائيات الكورية الانخفاض في إجمالي الناتج الصناعي إلى عوامل مؤقتة مثل تأثير قاعدة التضخم والطقس.كما أوضحت أنه بينما زاد الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، فقد انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات، حيث أدت الأعاصير والأمطار المتكررة في سبتمبر إلى انخفاض في الأنشطة الخارجية.