مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد على قيمة التحالف الكوري الأمريكي

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أفاد راديو صوت أمريكا بأن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوا حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى توخي العدالة في تقاسم تكاليف الدفاع المشترك من خلال الأخذ في الاعتبار المساهمة الكورية خلال عقد الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى إبرام الصفقة الحادية عشرة لتقاسم تكاليف الدفاع يومي 23 و24 من أكتوبر في مدينة "هونولولو" بالولايات المتحدة.وقال العضو "جاك ريد" في لجنة الشؤون العسكرية لمجلس الشيوخ يوم 29 من هذا الشهر لراديو صوت أمريكا إنه على حكومة "ترامب" أن تدرك قيمة كوريا التي ساهمت كثيرا في الدفاع الكوري الأمريكي المتبادل، خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية، مشددا على ضرورة توخي العدالة في تقاسم تكاليف الدفاع.كما أوضح عضو مجلس الشيوخ "دان سوليفان" عن الحزب الجمهوري أن كوريا تحملت معظم تكاليف إنشاء قاعدة "هومبريس" الجديدة للقوات الأمريكية، مشددا على أهمية التركيز على الهدف الإستراتيجي المتمثل في جعل شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، مع الأخذ في الحسبان خلال المفاوضات العلاقات القديمة والوطيدة بين البلدين.وأضاف قائلا إن الأمن الأمريكي اليوم وفي المستقبل يعتمد على قوة الحلفاء ، مشيرا إلى ضرورة تسوية الاختلافات في الآراء بدلا من شن الهجمات المفتوحة.كما قال العضو "مايجي هيرونو" أيضا إن تصريح الرئيس "ترامب" عن عدم تحمل الحلفاء تكاليف تقاسم الدفاع، يعد أمرا غير عادل.