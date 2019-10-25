تعزيز شبكة السكك الحديدية في غرب محيط العاصمة

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أعلنت الحكومة الكورية عن خطة لتقليص الوقت المستغرق ذهابا وإيابا في محيط العاصمة إلى حدود نصف ساعة، وخفض تكاليف المرور بنسبة 30 % حتى عام 2030.وأعلنت وزارة الأراضي والنقل اليوم الخميس عن خطة أطلقت عليها تسمية : "اتجاه سياسة المرور خلال العشر سنوات المقبلة في المدن الكبيرة".وفي إطار هذه الخطة، قررت الوزارة الشروع المبكر في بناء ثلاثة خطوط ضمن قطار "جي تي إكس" وبناء خط جديد للقطار في غرب محيط العاصمة.كما ستقوم بزيادة نسبة تسيير القطارات السريعة لمترو الأنفاق من 16 % حاليا إلى 35 %.وتخطط الوزارة أيضا لتعزيز وظائف الطرق الفرعية، بحيث تدرس مسألة إنشاء الطابقين المزدوجين للطريق المحيطي بالعاصة سيول رقم 1 ، وافتتاح جميع أجزاء الطريق المحيطي رقم 2 في غضون عام 2026.بالإضافة إلى ذلك ستعمل الوزارة على إنشاء طرق تحت الأرض في قلب العاصمة، من أجل تخفيف الازدحام الخانق في معظم الطرق الفرعية بسيول.