تداعيات إيجابية لخفض سعر الفائدة الأمريكية على الإقتصاد الكوري

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صرح "يون ميون سيك" نائب محافظ البنك الكوري المركزي بأن خفض سعر الفائدة الأمريكية يشكل خطوة تتوافق مع تطلعات السوق.جاء ذلك في لقاء أجراه مع الصحفيين بعد ترأسه اجتماعا حول متابعة الأوضاع المتعلقة بالخطوة الأمريكية صباح اليوم الخميس.وتوقع المسؤول أن يساعد خفض سعر الفائدة على ارتفاع أسعار الأسهم وخفض سعر الفائدة في السوق المحلية.وحول تأثير هذا الإجراء على السياسات النقدية الكورية، أشار إلى أن الخطوة ستخفف جزئيا من مخاوف خروج رؤوس الأموال من البلاد.وتجدر الإشارة إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقد أمس الأربعاء اجتماعا، قام خلاله باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1.75 و2.00 % إلى 1.50 و1.75 %.