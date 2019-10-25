زيادة عدد المهاجرين مع أسرهم إلى البلاد

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اتضح أن عدد المهاجرين الأجانب إلى كوريا المصحوبين بأسرهم قد شهد مؤخرا زيادة كبيرة .وطبقا لتقرير حول وضع الأجانب المهاجرين إلى كوريا مع أسرهم، أصدره المعهد الكوري لدراسة سياسات الهجرة اليوم الخميس، ارتفع عدد أولئك المهاجرين من 189 ألفا و112 شخصا في عام 2019، إلى 334 ألفا و317 شخصا في عام 2018، بزيادة قدرها 76.8 %.وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة مع الأسر تشكل النسبة الأعلى من أنواع الهجرة إلى الدول الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وقال التقرير إن 30.4 % من المهاجرين الذين يصطحبون أسرهم، يقيمون حاليا في مقاطعة كيونغ كي و20.7 % منهم في العاصمة سيول و6.4 % منهم في مدينة إنتشون و6.1 % في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وقدم التقرير توصية للحكومة الكورية بالسماح للمهاجرين المقيمين إقامات طويلة بالدخول إلى البلاد مع أسرهم أو فتح المجال لدعوة أسرهم للقدوم.