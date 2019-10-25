سام سونغ تحقق 62 تريليون وون من المبيعات في الربع الثالث

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الخميس أنها سجلت 62 تريليون وون من المبيعات و7 تريليونات و780 مليار وون من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام.وبالرغم من انخفاض قيمة الأرباح التشغيلية بنسبة 55.7% بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة رقما قياسيا في هذا المجال، إلا أنها ارتفعت بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع السابق.أما قيمة المبيعات فقد انخفضت بنسبة 5.28 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 10.47 % مقارنة بالربع السابق.وصرحت الشركة الكورية بأن المبيعات والأرباح التشغيلية انخفضت بالمقارنة مع نفس الربع من العام السابق نتيجة لاستمرار ضعف أعمال أشباه الموصلات.وتوقعت دخول قطاع قطع الغيار فترة عدم ازدهار خلال الربع الأخير من هذا العام، مقابل دخول المنتجات فترة انتعاشة، مما سيزيد من تكاليف التسويق للهواتف الذكية.أما بالنسبة لأعمال أشباه المواصلات، فقد توقعت زيادة صغيرة في حجم الطلب عليها مقارنة مع الربع السابق.وصرحت بأنها ستقوم بالعرض والاستثمار بشكل مرن تماشيا مع أوضاع أشباه الموصلات، كما ستقوم بالاستثمار الفعال بهدف التجاوب مع الطلب المتوسط وطويل المدى.