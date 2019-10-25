الصين ترفض منح تأشيرات دخول للأعضاء الكوريين لفرقة أوكسترا الأمريكية

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أفادت وكالة "اوسوشيتيد بريس" للأنباء وقناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية بأن فرقة أوكسترا التابعة لجامعة أمريكية في مدينة نيويورك الأمريكية، قامت بتأجيل عرضها المرتقب في الصين، بسبب رفض حكومة بكين منح تأشيرات الدخول للأعضاء الكوريين من الفرقة الأمريكية.وأصدر العميد "جمال لوسي" في كلية "إيستمون" للموسيقى في جامعة "روتشيستر" بولاية نيويورك بيانا، أعلن فيه تأجيل عروض الفرقة المزمعة في الصين، إلى حين تمكن جميع أعضاء الفرقة من المشاركة فيها.وسبق للعميد أن أثار خلال الأسبوع الماضي مسألة رفض السلطات الصينية منح تأشيرات الدخول لأعضاء الفرقة الكوريين، بحجة نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي المستوى في كوريا عام 2016.وأفادت قناة "إن بي سي" بأن العميد كان ينوي القيام بالعروض باستثناء الأعضاء الكوريين الثلاثة الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول. لكنه قرر تأجيلها بعد أن واجه معارضة كبيرة من قبل طلاب وخريجي الجامعة والجمهور على حد سواء.ولاحظت وكالة "أوسوشيتيد بريس" أن القرار الصيني جاء وسط استمرار الصراعات بين واشنطن وبكين، بسبب المظاهرات في هونغ كونغ وغيرها.ويقال إن فرقة "إيستمون" للأوكسترا كانت تخطط لإقامة عروضها المتجولة في 8 مدن صينية بدءا من يوم 30 من شهر ديسمبر المقبل وحتى يوم 8 من شهر يناير في العام القادم.من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية في إحاطة منتظمة لها أمس الأربعاء إنها لا تعلم بمسألة رفض منح تأشيرات الدخول للأعضاء الكوريين في الفرقة الأمريكية. ووصفت الحادث بأنه معزول.