مشروع للتعاون في مجال البيئة بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا

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قررت كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا استكشاف مشروعات جديدة للتعاون في المجالات ذات الصلة بدخل السكان في المناطق النائية، وفرص العمل، وقضية البيئة، والسياحة البيئية.وعقدت هيئة التشجير اليوم الخميس اجتماعا رفيع المستوى في مجال التشجير بين كوريا ودول الرابطة لعام 2019 في فندق شيلا بسيول، من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التشجير وتقاسم الإنجازات.وحضر الوزراء ونواب الوزراء للتشجير من عشر دول أعضاء للرابطة الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "غابة الجميع من أجل الازدهار والسلام" ، حيث ناقشوا ملامح رؤية التشجير المستقبلية.ويقال إن هذا الاجتماع استهدف توفير ساحة للحوار حول طرق تعزيز التعاون في مجال الغابات قبل انعقاد القمة الخاصة بالجانبين يومي 25 و26 من شهر نوفمبر القادم في مدينة بوسان بكوريا.وبهذه المناسبة قال "كيم جيه هيون" رئيس هيئة التشجير الكورية، إن كوريا ودول الرابطة تتقاسم الوعي بأهمية دور الغابات في التكيف مع تغير المناخ، ومنع التصحر والحفاظ على التنوع البيئي، حيث ظلت تتجاوب مع القضايا بشكل مشترك، مضيفا استعدادها لبذل جهود مشتركة لزيادة المزايا التي تتمتع بها شعوبها والمتأتية من الغابات ومزيد تثمينها.